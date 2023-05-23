Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Певец Валерий Меладзе выступит в Узбекистане после отмены концертов в России

Общество
Певец Валерий Меладзе выступит в Узбекистане после отмены концертов в России

Певец Валерий Меладзе выступит в Ташкенте. Об этом сообщатся на сайте сервиса продажи билетов iticket.uz. Концерт в столице Узбекистана состоится 26 мая во дворце Дружбы народов.

Напомним, что певец планировал проехать по городам России с гастролями. Однако его выступления отменили в Новосибирске, Барнауле и Кемерове.

В январе Меладзе оказался в центре скандала после того, как в Дубае к нему подошел неизвестный мужчина и попросил ответить на лозунг в поддержку Украины, что и сделал артист. Россияне были недовольны такой выходкой и требовали лишить гражданства звезду.

В апреле этого года сообщалось о том, что прокуратура Москвы планирует проверить певца на предмет финансирования ВС Украины.
валерий меладзе концерт меладзе узбекистан концерты российские артисты певцы
Военкоры ФАН