Певец Валерий Меладзе выступит в Узбекистане после отмены концертов в России

В январе Меладзе оказался в центре скандала после того, как в Дубае к нему подошел неизвестный мужчина и попросил ответить на лозунг в поддержку Украины, что и сделал артист. Россияне были недовольны такой выходкой и требовали лишить гражданства звезду.