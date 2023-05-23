Главы МВД России и Саудовской Аравии обсудили вопросы межгосударственного сотрудничества

Также глава МВД РФ указал на необходимости дальнейшего наращивания согласованных усилий по борьбе с экстремизмом и наркотрафиком. Он отметил, что значительная часть доходов от незаконного оборота наркотиков направляется на финансирование терроризма и экстремистской деятельности.