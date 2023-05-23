Главы МВД России и Саудовской Аравии обсудили вопросы межгосударственного сотрудничества

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и глава МВД Саудовской Аравии Абдельазиз бен Сауд бен Наеф Аль Сауд в Эр-Рияде обсудили вопросы укрепления профильного сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.
На встрече Колокольцев поблагодарил коллегу за то, что Саудовская Аравия отстаивает традиционные принципы межгосударственных отношений, несмотря на антироссийскую кампанию Запада. В Эр-Рияде не поддерживают попытки подключить государство к коалиции против России.
Колокольцев также отметил, что западные спецслужбы за счет украинского народа фактически проводят спецоперации по нелегальным поставкам оружия. В том числе они наблюдаются и в зонах интересов Саудовской Аравии.
Также глава МВД РФ указал на необходимости дальнейшего наращивания согласованных усилий по борьбе с экстремизмом и наркотрафиком. Он отметил, что значительная часть доходов от незаконного оборота наркотиков направляется на финансирование терроризма и экстремистской деятельности.
Колокольцев указал, то политизация международного правоохранительного взаимодействия наносит ущерб борьбе с трансграничной преступностью. МВД России нацелено на совместную работу с саудовским министерством внутренних дел по спектру вопросов, решение которых способствовало бы укреплению мира и безопасности.
Ранее Саудовская Аравия выразила готовность выступить посредником между Россией и Украиной.