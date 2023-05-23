Май в саду и на даче: что нужно успеть сделать на участке, когда днем уже тепло, а ночи еще холодные

К концу мая становится стабильно тепло днем, но по ночам температура резко падает, не исключены и отдельные заморозки. Однако плодовые деревья уже проснулись от спячки, и началось активное сокодвижение. Обрезать живые ветки в это время нельзя. Но наличие сухих отростков угрожает цветению и, соответственно, будущему урожаю — и вот их срезать просто необходимо.