Май в саду и на даче: что нужно успеть сделать на участке, когда днем уже тепло, а ночи еще холодные

Май — самый ответственный месяц в календаре садовода и огородника большинства регионов России: в течение всего трех-четырех недель нужно успеть сделать множество важных операций. Товаровед интернет-магазина «Удачный сезон» Кира Макошина подлилась с ФАН списком товаров, которые чаще всего в это время покупают обитатели загородных «соток».
«Инструмент у нас покупают круглый год. Но именно в мае буквально улетают лопаты, ведра, секаторы и прочие принадлежности для высадки рассады, удобрения почвы и подрезки растений. Также огородники часто заказывают товары для мульчирования грунта и декоративную щепу. Дело в том, что именно в мае многие дачники переезжают за город на весь теплый сезон. И тут начинается активная деятельность по наведению красоты и порядка. Также из-за редких, но неприятных, ночных заморозков все еще требуется укрывной материал», — рассказала товаровед.
В нынешнем году, продолжает собеседница ФАН, особенно активно заказывают ящики для цветов, опоры для декоративных растений, парники и антибактериальные мешки в бочки.
«Все-таки любят россияне обеспечить в своей загородной жизни комфорт и эстетичную среду», —добавляет эксперт.
К концу мая становится стабильно тепло днем, но по ночам температура резко падает, не исключены и отдельные заморозки. Однако плодовые деревья уже проснулись от спячки, и началось активное сокодвижение. Обрезать живые ветки в это время нельзя. Но наличие сухих отростков угрожает цветению и, соответственно, будущему урожаю — и вот их срезать просто необходимо.
Кроме того, в мае подрезают декоративные кустарники. Среди них: магония падуболистная, ива (в том числе плакучая), японская айва (хеномелис), боковые побеги калины Бульденеж. Также придают форму живой изгороди из бирючины.
Наконец, во второй половине месяца окончательно формируют грядки и высаживают остатки рассады в открытый грунт, если ранее это не позволила сделать погода, подытожила товаровед интернет-магазина товаров для сада и огорода.
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