Пенсии депутатов Европарламента планируют сократить в два раза

Европейский парламент намерен сократить пенсии депутатов в два раза. Об этом говорится в материале британской газеты Financial Times.
В статье указано, что руководство организации планирует повысить пенсионный возраст с 65 до 67 лет. Также в содружестве могут отказаться от индексирования выплат.
Согласно имеющейся информации, данные меры должны коснуться около 1 тысячи парламентариев. Речь идет как о действующих членах ЕП, так и уже отошедших от дел. В частности, это касается председателя французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и идеолога Brexit Найджела Фаража.
«Поддерживать существование отдельного пенсионного фонда для депутатов Европарламента, который должны были закрыть много лет назад, — это тупик», — приводит издание слова представительницы Финляндии Хейди Хауталы.
Ожидается, что окончательное решение будет принято в 2024 году. При этом в настоящее время каждый политик ежегодно получает пособия в размере 375 тысяч евро.
Кроме того, парламентарии имеют право на единовременные выплаты. Их объем составляет 20 миллионов евро на человека, хотя в конце прошлого года пенсионный фонд располагал не более 55 миллионами евро.
До этого руководство Европейского союза анонсировало 11-й пакет антироссийских санкций. Однако, по словам министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, на его принятие требуется дополнительное время.