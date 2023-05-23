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Пенсии депутатов Европарламента планируют сократить в два раза

Общество
Пенсии депутатов Европарламента планируют сократить в два раза

Европейский парламент намерен сократить пенсии депутатов в два раза. Об этом говорится в материале британской газеты Financial Times.

В статье указано, что руководство организации планирует повысить пенсионный возраст с 65 до 67 лет. Также в содружестве могут отказаться от индексирования выплат.

Согласно имеющейся информации, данные меры должны коснуться около 1 тысячи парламентариев. Речь идет как о действующих членах ЕП, так и уже отошедших от дел. В частности, это касается председателя французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и идеолога Brexit Найджела Фаража.

«Поддерживать существование отдельного пенсионного фонда для депутатов Европарламента, который должны были закрыть много лет назад, — это тупик», — приводит издание слова представительницы Финляндии Хейди Хауталы.

Ожидается, что окончательное решение будет принято в 2024 году. При этом в настоящее время каждый политик ежегодно получает пособия в размере 375 тысяч евро.

Кроме того, парламентарии имеют право на единовременные выплаты. Их объем составляет 20 миллионов евро на человека, хотя в конце прошлого года пенсионный фонд располагал не более 55 миллионами евро.

До этого руководство Европейского союза анонсировало 11-й пакет антироссийских санкций. Однако, по словам министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, на его принятие требуется дополнительное время.
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