Пенсии депутатов Европарламента планируют сократить в два раза

Согласно имеющейся информации, данные меры должны коснуться около 1 тысячи парламентариев. Речь идет как о действующих членах ЕП, так и уже отошедших от дел. В частности, это касается председателя французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и идеолога Brexit Найджела Фаража.