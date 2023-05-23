Художница из Еревана раскрыла секрет своих картин из каменной крошки

Гоар Папикян создает уникальные мозаики из крошки природных минералов. Ее произведения украшают дома частных коллекционеров в Армении, России и странах Европы. Мастерица рассказала о своем искусстве и тонкостях работы с камнем.
Гоар впервые увлеклась искусством в десять лет. Сначала девочка срисовывала понравившиеся ей картинки, а позже вошла во вкус и решила связать жизнь с живописью, поступив в художественный техникум в Армавире.
«Нам преподавали академическое рисование карандашом, акварелью и маслом. Я это делала с удовольствием, но меня всегда привлекали природные камни. Я их очень люблю, я их собирала, хранила, и всегда вдохновлялась работами из камня, к примеру, мозаикой. Для меня всегда было вопросом: смогу ли я сделать что-то подобное, самостоятельно создать картину из камней? Сначала я попыталась повторить чужую работу, а потом начала делать собственные», — рассказала художница.
Главное достоинство картины из каменной крошки — она единственная в своем роде, требующая большого мастерства и утонченного художественного вкуса. Работа над мозаикой начинается с поиска материалов нужных оттенков и структуры. Иногда Гоар находит камни на улице, иногда — заказывает из других городов, но никогда не окрашивает минералы, чтобы не лишить их естественного блеска.
«Я заказываю минералы из разных мест, это редкие камни, очень красивые и блестящие. По большей части красные и желтые, а есть даже полудрагоценные. Я много использую амазонит и лазурит, ничего искусственного», — поделилась она.
Собрав нужные камни, мастерица их сортирует и измельчает, создает необходимую палитру цветов для определенной картины, а после приступает к работе на холсте.
«На моем рабочем столе обычно находится около 300-400 посудин с камнями разных размеров и цветов», — отметила Гоар.
По словам художницы, она буквально живет искусством, ведь для нее творчество — это больше, чем просто работа. Девушка активно участвует в художественных выставках и конкурсах в родной стране и за рубежом, а ее картины и мозаики пользуются популярностью у коллекционеров из разных стран.