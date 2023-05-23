Художница из Еревана раскрыла секрет своих картин из каменной крошки

По словам художницы, она буквально живет искусством, ведь для нее творчество — это больше, чем просто работа. Девушка активно участвует в художественных выставках и конкурсах в родной стране и за рубежом, а ее картины и мозаики пользуются популярностью у коллекционеров из разных стран.