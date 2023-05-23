На рэпера Моргенштерна завели административное дело из-за отсутствия маркировки иноагента

Рэперу Моргенштерну✱ (признан иностранным агентом в России) грозит штраф до 50 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иноагента. Соответствующие документы поступили в Савеловский суд Москвы.
Как стало известно, правоохранители составили административный протокол в отношении артиста. Данное решение было принято в связи с отсутствием пометок о статусе исполнителя в его социальных сетях.
Дата судебного заседания пока не назначена. При этом в ответ на действия властей Моргенштерн подал иск с требованием исключить его из реестра, последовав примеру нескольких коллег по шоу-бизнесу.
В частности, речь идет о сбежавшем за границу комике Максиме Галкине✱ (признан иностранным агентом в России). Ранее юморист направил необходимые бумаги в Замоскворецкий суд Москвы.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами