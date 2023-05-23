В Подмосковье разыскивают иностранца по подозрению в изнасиловании семилетней девочки

Армянин изнасиловал семилетнюю девочку в Подмосковье. Об инциденте правоохранителям рассказала мать пострадавшей.Как сообщает издание «РЕН.ТВ», события разворачивались в поселке Горки-10.
На данный момент неизвестно, когда именно иностранец надругался над ребенком. О произошедшем родительница узнала, когда дочка рассказала ей об этом 20 мая.
По словам ребенка, преступление совершил гражданин Армении, который проживает по соседству. Женщина сразу же обратилась в полицию, после чего правоохранители стали разыскивать злоумышленника. Выяснилось, что он жил в Москве без регистрации.
Отметим, что подобные случаи преступлений против человечности происходят не в первый раз. В Петербурге воспитателя подозревают в изнасиловании 14-летней девочки. Как сообщает Царьград, такими подробностями с представителями профильных органов поделились сами пострадавшие.