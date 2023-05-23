Samsung представил первый в мире дисплей со сканером отпечатков и датчиком сердечного ритма

Компания Samsung на Display Week 2023 в Лос-Анджелесе представила новый сенсорный OLED-дисплей, который может считать отпечатки пальцев по всему экрану и проверить состояние сердечно-сосудистой системы, пишет Planet Today.
На презентации представители Samsung рассказали, что разработчикам удалось встроить дактилоскопический датчик с фотодиодом OPD в сам дисплей. Это позволило расширить область распознавания отпечатков на весь экран.
Помимо этого, новая встроенная панель OPD может измерить частоту пульса, артериальное давление и уровень стресса лишь касанием пальца. Он работает по принципу определения состояния сокращения и расслабления кровеносных сосудов внутри пальца.
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