Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Samsung представил первый в мире дисплей со сканером отпечатков и датчиком сердечного ритма

Общество
Samsung представил первый в мире дисплей со сканером отпечатков и датчиком сердечного ритма

Компания Samsung на Display Week 2023 в Лос-Анджелесе представила новый сенсорный OLED-дисплей, который может считать отпечатки пальцев по всему экрану и проверить состояние сердечно-сосудистой системы, пишет Planet Today.

На презентации представители Samsung рассказали, что разработчикам удалось встроить дактилоскопический датчик с фотодиодом OPD в сам дисплей. Это позволило расширить область распознавания отпечатков на весь экран.

Помимо этого, новая встроенная панель OPD может измерить частоту пульса, артериальное давление и уровень стресса лишь касанием пальца. Он работает по принципу определения состояния сокращения и расслабления кровеносных сосудов внутри пальца.

Ранее Городской университет Гонконга рассказал о создании специальной маски для виртуальной реальности, которая способна передавать запахи. Изобретение состоит из двух устройств – пластыря и специальной сетки.
samsung дисплей экран телефон изобретение технологии
Военкоры ФАН