Соревнования по сапсерфингу для собак и их владельцев прошли в Барселоне

Джинджер — заядлый четвероногий сапбордист. Вместе со своим хозяином Альберто Маури она регулярно рассекает на доске по водной глади и даже ездит на соревнования. Питомец помогает грести и держать равновесие во время заплыва. Слаженная команда не впервые одерживает победу.