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Соревнования по сапсерфингу для собак и их владельцев прошли в Барселоне

ФАН-ТВ

В Барселоне состоялись необычные соревнования по сапсерфингу. В них приняли участие владельцы собак и сами питомцы: вместе они забрались на сапборды и покоряли волны на скорость.

В соревнованиях приняли участие десятки команд. Хозяева четвероногих надели спасательные жилеты на своих питомцев перед гонкой и отправились в путь у пляжа в Барселоне.

Соревнования по сапсерфингу для собак и их владельцев прошли в Барселоне
«Мы считаем, что занятия спортом с домашними животными очень полезны, как для них самих, так и для владельцев и общества», — пояснила организатор соревнований Лайя Сабат.

Джинджер — заядлый четвероногий сапбордист. Вместе со своим хозяином Альберто Маури она регулярно рассекает на доске по водной глади и даже ездит на соревнования. Питомец помогает грести и держать равновесие во время заплыва. Слаженная команда не впервые одерживает победу.

«Мы победили. Уже давно соревнуемся, так что тренируемся регулярно. Мы знали, что сегодня у нас довольно сильные конкуренты. Но в итоге мы оказались лучшими!», — отметил победитель соревнований Альберто.
Соревнования по сапсерфингу для собак и их владельцев прошли в Барселоне

Участники признались, что удерживать равновесие на досках для серфинга во время гонки было непросто.

«Сильные волны, да и моя собака упрямилась и чувствовала себя неуверенно. Но мы проявили упорство и дошли до конца», — отметила Африка Фернандес, участница, присоединившаяся к гонке со своей собакой по кличке Эра.
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