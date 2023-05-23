ЕК одобрила выделение Польше 1 млрд евро на поддержку пострадавших из-за Украины фермеров

Наплыв дешевого украинского зерна, в последнее время охвативший Польшу, Венгрию, Словакию и Болгарию, приводит в ярость фермеров из этих стран, так как они не хотят остаться без дохода, передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Foreign Policy.