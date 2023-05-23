ЕК одобрила выделение Польше 1 млрд евро на поддержку пострадавших из-за Украины фермеров

Европейская комиссия (ЕК) одобрила предоставление средств Польше на поддержку сельскохозяйственных производителей, которые понесли убытки из-за Украины.
Размер финансирования составит 1 млрд евро. Утверждается, что деньги направят в качестве помощи польским фермерам, пострадавшим из-за беспошлинных поставок зерна с Украины.
Представители агропрома республики ранее заблокировали трассу, ведущую в Польшу с Украины. Они выступили против неконтролируемого импорта продовольствия.
Наплыв дешевого украинского зерна, в последнее время охвативший Польшу, Венгрию, Словакию и Болгарию, приводит в ярость фермеров из этих стран, так как они не хотят остаться без дохода, передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Foreign Policy.