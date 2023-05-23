«Мы – не мошенники»: популярные российские блогеры рассказали о проблемах в сфере и способах их решения

В последние несколько лет профессия «блогер» стала одной из наиболее популярных и востребованных. Они научились монетизировать свои знания и навыки, зарабатывая на этом приличные деньги. Однако, после начала спецоперации на Украине популярные зарубежные соцсети были заблокированы в РФ – сфера блогинга претерпела значительные изменения.