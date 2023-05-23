«Мы – не мошенники»: популярные российские блогеры рассказали о проблемах в сфере и способах их решения

23 мая в редакции Общественной Службы Новостей состоялась пресс-конференция «Не только угроза! Как блогеры меняют жизнь общества». Российские блогеры-миллионники рассказали, как видят пути развития сферы в современных реалиях, а также о том, как избавиться от навязанного обществу имиджа блогера как социальной угрозы.
В последние несколько лет профессия «блогер» стала одной из наиболее популярных и востребованных. Они научились монетизировать свои знания и навыки, зарабатывая на этом приличные деньги. Однако, после начала спецоперации на Украине популярные зарубежные соцсети были заблокированы в РФ – сфера блогинга претерпела значительные изменения.
По мнению части общества, блогеры – безответственные участники медиапространства, неблаготворно влияющие на массовое сознание. «Масла в огонь» подлили недавние обвинения в адрес Елены Блиновской и Валерии Чекалиной о неуплате налогов.
Президент Национальной Ассоциации блогеров, маркетолог, предприниматель Ольга Берек считает, что не все блогеры – мошенники. Она также рассказала о том, как можно решить проблему недобросовестных авторов.
«У нас есть две основные цели. Первая – не молчать в свете негативных событий и новостей, которые стали сопровождать блогеров. Нам не хочется, чтобы слово «блогер» и вся блогосфера ассоциировались исключительно с треш-контентом, проблемами с налогами или инфомошенниками», – объяснила Ольга Берек.
Также Ольга Берек призвала заменить слово «инфоцыганство», поскольку блогеры вносят огромный вклад в развитие общества. Национальная ассоциация блогеров разработала ряд инициатив для развития диалога с государством, а также способы увеличения полезного контента для аудитории. По мнению Ольги Берек, важным является то, как блогер определяет себя сам.
«Блогер четко определяет себя в один единственный момент: когда регистрирует свой аккаунт в соцсети и выбирает там категории, связанные с созданием контента. Он заявляет: "я здесь, чтобы создавать, я блогер". В этот момент надо говорить о нормах, законах и этике. Мы предлагаем тем соцсетям, с которыми активно сотрудничаем, сделать на входе короткий тьюториал для блогеров. Это тенчат, вк, Одноклассники, и надеемся, что это будет и телеграм. Мы предлагаем сделать как короткие уроки в формате сторис или видео, записанные известными блогерами и тест с вариантами ответов по итогам», – рассказала Берек.
Летом 2022 года в Ассоциации презентовали «Этико-правовое пособие для блогеров», которое может быть основой для интерактивного введения блогеров в «профессию». Также Ольга Берек считает важным привлечь блогеров в качестве независимых консультантов в национальные проекты. Соответствующее письмо было направлено на имя президента РФ Владимира Путина и премьер-министра страны Михаила Мишустина.
Лайфстайл блогер, многодетная мама Екатерина Максимова рассказала, что ее сфера помогает людям ориентироваться на опыт других людей в бытовых вопросах, не набивая собственные «шишки».
«Лайфстайл контент не менее важен для аудитории, чем любой другой. Бытовым вопросам нигде не учат. Если у человека нет соответствующего опыта, то где он его возьмет?», – объяснила Максимова.
По мнению Екатерины Максимовой, лайфстайл блогеры помогают аудитории проходить через их личностные кризисы. Поднимаются важные проблемы в семье или сложности в воспитании детей. Лайфстайл блогеры не учат, как жить, а показывают, как могут разворачиваться жизненные ситуации.
«Я – подружка для своей женской аудитории. Лайфстайл-контент – это ответ на спрос. Аудитория становится больше, потому что мы говорим о том, что волнует людей постоянно. Об их желаниях, об их тревогах и проблемах. Мы помогаем разобраться и привлекаем внимание к проблеме», – добавила Максимова.
Другой спикер – автор и ведущая онлайн курсов удаленных профессий Дина Перу вышла замуж за иностранца и в настоящее время проживает за рубежом. Перу является автором курсов для мам в декрете, которые направлены на удаленную работу и обучение.
«Я вдохновляю мам в декрете, жен иностранцев. В моих курсах женщины могут выучиться на маркетолога, копирайтера, дизайнера, менеджера маркетплейсов», – сообщила Дина Перу.
Правила в вышеперечисленных сферах постоянно меняются, а с помощью курсов не нужно тратить много лет на обучение. Берешь готовые инструменты и сразу внедряешь их в работу, отметила она.
«Удаленная работа дает огромный шанс для реализации в жизни. Это шанс для мам в декрете, которые не могут выйти на офлайн-работу. Поддержка от государства, конечно, есть, но этих денег не хватает на комфортную жизнь. Не часто в обществе поднимается тема того, что женщина должна обеспечивать себя и детей», – считает блогер.
За последние 17 лет количество удаленной работы выросло на 159%. При этом по результатам исследований, эффективность людей, работающих удаленно выше на 77%. Такую статистику привела Дина Перу.
Блогер, один из крупнейших инфлюенсеров с инклюзией Алина Ситник потеряла слух еще в детстве. Поэтому понимает людей с ограниченными возможностями здоровья, как никто другой. Свое мнение она выразила на языке глухонемых. Алина Ситник рассказала о проблеме интеграции людей с ограниченными возможностями в общество.
«В России от 1 до 10 миллионов глухих (зависит от степени потери слуха). Проблемы со слухом в той или иной форме испытывает около 5% населения, однако, большинство людей оставляют их без внимания, что рано или поздно приводит к критической ситуации», – объяснила Алина Ситник.
В настоящее время трудоустроено не более 30% глухих. Не хватает 80% преподавателей (около 10 тысяч человек), которые умели бы работать с глухими детьми. Этими проблемами занимается государство, однако, требуется дополнительная помощь.
«Что могут сделать блогеры и что мы делаем? Конечно, поддерживаем проекты, сборы на кохлеарные импланты, например. На то, что помогает глухим услышать других людей. Но еще важнее, научить общество принимать нас. Тех, кто кажется другим. Мы не просим учить язык жестов, но быть чуткими. Мы пытаемся научить общество не бояться нашей инаковости и начать общаться […] Блогерство – это форма коммуникации, которая помогает нам быть ближе. Мы не можем заставить услышать нас. Люди должны захотеть. И не только на уровне организаций; но на бытовом. Я показываю свою жизнь и становлюсь ближе тем, кто отлично слышит», – подытожила Алина Ситник.
Блогер, актриса, телеведущая Ника Вайпер считает, что чем популярнее профессия – тем больше там случайных людей. Некоторые люди заходят в «хайповую» нишу в надежде заработать быстрее и побольше, не думая при этом о будущем и об улучшении жизни других людей.
«Это не значит, что такая вся блогосфера. Нельзя всех грести под одну гребенку. Когда я начала заниматься блоггингом, то увидела для себя возможности творческой, актерской, монтажерской и других типов реализации», – рассказала блогер.
Основная цель блога Ники Вайпер – решение социальных проблем, о которых люди не задумываются. При этом серьезные вещи лучше объяснять простым, понятным для аудитории языком. Вайпер помогает пристраивать брошенных животных и оказывает поддержку людям, попавшим в беду.
«Серьезные вещи иногда доносятся легче в легкой форме. 90% моих видео – социальные ролики. Нужно показать людям важность проблем, о которых они раньше не задумывались», – заключила Ника Вайпер.
Ранее сообщалось, что Минцифры разрабатывает законопроект о регулировании блогосферы.