Премьер Венгрии Орбан призвал Европу заключить с Россией соглашение о безопасности

Европа должна заключить с Россией соглашения о будущем европейской безопасности. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Глава венгерского правительства видит два подхода к будущему Евросоюза. Орбан уверен, что Брюссель намерен создать «соединенные штаты Европы», когда ряд стран пожелает расширения национальных компетенций.
«Конечно, мы должны заключить с Россией соглашение о будущем европейской безопасности», — сказал Орбан.
Ранее Венгрия заблокировала очередной транш финансовой помощи Украине из Европейского фонда мира. Таким образом Будапешт лишил Киев 500 миллионов евро, указав, что данные средства предназначаются не только для спонсирования ВСУ, пишет «Царьград».