Премьер Венгрии Орбан призвал Европу заключить с Россией соглашение о безопасности

Ранее Венгрия заблокировала очередной транш финансовой помощи Украине из Европейского фонда мира. Таким образом Будапешт лишил Киев 500 миллионов евро, указав, что данные средства предназначаются не только для спонсирования ВСУ, пишет «Царьград».