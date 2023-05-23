В ЛНР пообещали устранить неполадки с интернетом в ближайшие часы

Доступ в Сеть на территории Луганской Народной Республики будет восстановлен в ближайшее время, сообщили в Минкомсвязи ЛНР.
Директор ГУП ЛНР «Луганское коммуникации» Вячеслав Дивеев рассказал, что причины неполадок были обнаружены и ликвидированы.
«Специалисты провели обследования оборудования, была установлена причина и системный сбой устранен» — сообщил глава госпредприятия.
Ранее министерство связи республики сообщило об отключении интернета в Луганске и соседних населенных пунктах. О причинах неполадок в ведомстве не рассказали.