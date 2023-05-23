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В ЛНР пообещали устранить неполадки с интернетом в ближайшие часы

Происшествия
В ЛНР пообещали устранить неполадки с интернетом в ближайшие часы

Доступ в Сеть на территории Луганской Народной Республики будет восстановлен в ближайшее время, сообщили в Минкомсвязи ЛНР.

Директор ГУП ЛНР «Луганское коммуникации» Вячеслав Дивеев рассказал, что причины неполадок были обнаружены и ликвидированы.

«Специалисты провели обследования оборудования, была установлена причина и системный сбой устранен» — сообщил глава госпредприятия.

Ранее министерство связи республики сообщило об отключении интернета в Луганске и соседних населенных пунктах. О причинах неполадок в ведомстве не рассказали.
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