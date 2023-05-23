Парк «Город любви» в Китае собрал сотни неравнодушных друг к другу посетителей

В Китае недавно отметили неофициальный День признания в любви. В преддверии этого события в Цюйцзине был создан «Город любви» — идеальное место, чтобы привести вторую половинку, хорошо провести время вместе и сказать друг другу три главных слова.
«Я тебя люблю» — именно так на китайском языке звучит число 520. Поэтому романтичный праздник жители Поднебесной решили отмечать 20 мая. «Город любви Цзиньлиньвань» — это большая природная территория, на которой установлены арт-объекты в виде сердец, букетов цветов и качелей для двоих. Отличное место, чтобы признаться в чувствах любимому человеку.
«Я уроженка Цюйцзина. Когда я недавно узнала про «Город любви», сразу решила, что посещу его в этот праздник, чтобы погулять и хорошо провести время», — поделилась местная жительница Люй Кайбо.
Отдельного внимания посетителей удостоились тоннель из традиционных китайских зонтиков и гигантский букет цветов.
«Я ощущаю себя очень счастливым, особенно, когда вижу такой большой букет. Изначально у меня было не очень хорошее настроение, когда я пришел сюда, мне стало весело», — признался посетитель парка Лу Шифу.
День признания в любви в Китае отмечается два дня, опять же из-за произношения, 520 — для девочек, а 521 — для мальчиков. Есть и еще интересные фонетические варианты. Например, произношение числа 525 схоже с фразой «я люблю себя», 527 — «я люблю покушать», а 529 — «я люблю алкоголь».