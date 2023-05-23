Зеленский рассказал о цели посещения украинских подразделений на линии фронта

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что приехал в зону боевых действий, чтобы поддержать украинских военных в День морской пехоты ВМС ВСУ.
Политик написал в своем Telegram-канале о возвращении из заграничной поездки и визите в зону боевых действий.
«Фронтовой участок. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их Днем морской пехоты ВМС ВСУ», — говорится в публикации.
В Офисе президента Украины уточнили, что Зеленский приехал на позиции ВСУ на линии Угледар — Марьинка.
Ранее издание «Ридус» передавало слова политика о действиях украинских военных в Артемовске. Президент Украины сообщил о «важной миссии», которую ВСУ там выполняют.