В Австрии заявили, что не поставляют ВСУ оружие и не обучают военнослужащих

Австрия не поставляет вооружение на Украину и не обучает бойцов ВСУ. Об этом сообщил глава австрийского Минобороны Клаудиа Таннер.
Глава оборонного ведомства добавила, что Австрия делает много для поддержки Украины. В частности совместно с ЕС ввела санкции против России и предоставила Киеву финансовую помощь в размере 129 миллионов евро.
«Мы не поставляем оружие и не обучаем пользованию оружием», — сказала министр.
Ранее «Царьград» поделился деталями контрнаступления украинской армии. В издании оценили поставки Западом военной техники на Украину, которую Киев обязательно использует в своих планах.