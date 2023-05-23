Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Австрии заявили, что не поставляют ВСУ оружие и не обучают военнослужащих

Армия
В Австрии заявили, что не поставляют ВСУ оружие и не обучают военнослужащих

Австрия не поставляет вооружение на Украину и не обучает бойцов ВСУ. Об этом сообщил глава австрийского Минобороны Клаудиа Таннер.

Глава оборонного ведомства добавила, что Австрия делает много для поддержки Украины. В частности совместно с ЕС ввела санкции против России и предоставила Киеву финансовую помощь в размере 129 миллионов евро.

«Мы не поставляем оружие и не обучаем пользованию оружием», — сказала министр.

Ранее «Царьград» поделился деталями контрнаступления украинской армии. В издании оценили поставки Западом военной техники на Украину, которую Киев обязательно использует в своих планах.
австрия военная помощь украине Клаудиа Таннер
Военкоры ФАН