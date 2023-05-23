Новые светофоры для велосипедистов вводят барселонцев в ступор

Барселонские велосипедисты теперь подолгу стоят на светофоре. И причина не в продолжительности запрещающего сигнала: они не могут понять можно ли им ехать, а если можно, то куда именно. Новые светофоры для велосипедистов — это несколько экранов разных цветов, но их смысл для большинства остается загадкой.
Любители велоспорта подолгу рассматривают нововведение, строя догадки, как им действовать на перекрестке. В целом велосипедисты поделились на три лагеря. Некоторые вообще ничего не понимают и честно в этом признаются.
«Если честно, я вообще не могу в них разобраться. Особенно странно то, что есть как бы два экрана для каждого направления. На некоторых можно ехать, а на других — нет, я ничего не понимаю», — пожаловалась велосипедистка.
Другие не уверены, что разобрались правильно.
«Мне так кажется: если я хочу ехать прямо, то можно, но если я хочу ехать налево, то, наверное, я могу проехать, но с осторожностью — хотя в этом городе всегда нужно ехать с осторожностью. Короче, этот светофор можно было бы сделать намного лучше», — сказала другая участниц велодвижения.
Но нашлись и те, кто правильно понял принцип действия новых светофоров. По крайней мере, они так считают.
«Тут все понятно, просто нужно быть внимательной. Там говорится, что слева можно проехать с осторожностью, прямо — зеленый, а направо — красный. Думаю, я правильно поняла», — выразила уверенность местная жительница.
Пока «светофоры-головоломки» установили только на одном перекрестке Барселоны. Если велосипедисты оценят эксперимент положительно, то такими устройствами оснастят и другие оживленные районы города.