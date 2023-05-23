Новые светофоры для велосипедистов вводят барселонцев в ступор

Барселонские велосипедисты теперь подолгу стоят на светофоре. И причина не в продолжительности запрещающего сигнала: они не могут понять можно ли им ехать, а если можно, то куда именно. Новые светофоры для велосипедистов — это несколько экранов разных цветов, но их смысл для большинства остается загадкой.