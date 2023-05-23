В Кремле отказались давать оценки длительности КТО в Белгородской области

Администрация президента РФ не может давать оценки длительности контртеррористической операции (КТО) в Белгородской области. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, в этой теме компетентны другие структуры. В частности, оценку могут дать в ФСБ, Минобороны РФ и правоохранительных органах.
Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла в понедельник на территорию Грайворонского округа Белгородской области. В результате в регионе власти ввели правовой режим КТО. Силовики проводят зачистку территории от боевиков.
Ранее сообщалось, что экстренно созывать Совет безопасности РФ из-за проникновения украинских диверсантов в Белгородскую область не планируется.