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В Кремле отказались давать оценки длительности КТО в Белгородской области

Политика
В Кремле отказались давать оценки длительности КТО в Белгородской области

Администрация президента РФ не может давать оценки длительности контртеррористической операции (КТО) в Белгородской области. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в этой теме компетентны другие структуры. В частности, оценку могут дать в ФСБ, Минобороны РФ и правоохранительных органах.

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла в понедельник на территорию Грайворонского округа Белгородской области. В результате в регионе власти ввели правовой режим КТО. Силовики проводят зачистку территории от боевиков.

Ранее сообщалось, что экстренно созывать Совет безопасности РФ из-за проникновения украинских диверсантов в Белгородскую область не планируется.
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