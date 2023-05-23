Количество преступлений против половой неприкосновенности детей растет в Приморском крае

По словам Романовой, в подростковом возрасте ребенок начинает интересоваться противоположным полом, что является нормой и особенностью этого возраста. Надо объяснить, что существуют границы, которые нельзя пересекать и нельзя позволять это делать другим. Следует уверить ребенка в том, что он всегда может рассчитывать на ваше понимание и защиту, добавил детский омбудсмен.