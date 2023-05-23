Количество преступлений против половой неприкосновенности детей растет в Приморском крае

Рост числа преступлений против половой неприкосновенности детей отмечают правоохранители в Приморье за прошлый год. Исправить ситуацию может ранее информирование ребенка о половой безопасности. Об этом заявила детский омбудсмен в крае Ольга Романова.
Как пишет ИА PrimaMedia, важно, чтобы родители могли объяснить доступным языком ребенку о том, что происходит с его телом, и какая должна быть реакция на прикосновения постороннего человека. Такой диалог следует вести с того момента, когда дети начинают интересоваться своими половыми органами и половыми различиями, заметила эксперт.
По словам Романовой, в подростковом возрасте ребенок начинает интересоваться противоположным полом, что является нормой и особенностью этого возраста. Надо объяснить, что существуют границы, которые нельзя пересекать и нельзя позволять это делать другим. Следует уверить ребенка в том, что он всегда может рассчитывать на ваше понимание и защиту, добавил детский омбудсмен.