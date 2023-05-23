Израильские военные разрушили дом палестинца, причастного к нападению в Тель-Авиве

Критики подобных действий оценивают ликвидацию жилых построек как форму коллективного наказания.
Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили об уничтожении дома палестинца, обвиняемого в совершении теракта на территории Тель-Авива.
Происшествие, повлекшее за собой ликвидацию жилого объекта на Западном берегу реки Иордан, имело место в марте 2022 года. Тогда 23-летний Моатаз Хаваджа открыл стрельбу по людям на улице и убил одного человека.
Молодой палестинец был застрелен прибывшей на место событий полицией. Впоследствии в ХАМАС сообщили, что он являлся членом военного крыла данного исламистского движения. Кроме того, все это произошло на фоне практически ежедневных палестино-израильских столкновений.
Несмотря на давность произошедшего, дом Моатаза Хаваджи был уничтожен лишь сегодня, 23 мая. Он располагался в небольшом городе Наалин, неподалеку от Рамаллы. Действия ЦАХАЛ спровоцировали противодействие со стороны местного населения. Представители армии сообщили о том, что жители населенного пункта пытались им помешать, жгли шины, бросали камни и запускали фейерверки в сторону силовиков.
Израильские военные нередко разрушают дома палестинцев, причастных к разного рода преступлениям. Власти еврейского государства, одобряющие такие методы, считают, что это может быть предостережением для других проживающих в регионе арабов. Тем не менее у такого рода инициатив есть и критики как внутри страны, так и за рубежом. Они расценивают подобные действия как коллективное наказание в отношении палестинцев. Нередко в разрушаемых домах проживают родственники осужденных, остающиеся без крова.