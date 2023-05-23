Израильские военные разрушили дом палестинца, причастного к нападению в Тель-Авиве

Израильские военные нередко разрушают дома палестинцев, причастных к разного рода преступлениям. Власти еврейского государства, одобряющие такие методы, считают, что это может быть предостережением для других проживающих в регионе арабов. Тем не менее у такого рода инициатив есть и критики как внутри страны, так и за рубежом. Они расценивают подобные действия как коллективное наказание в отношении палестинцев. Нередко в разрушаемых домах проживают родственники осужденных, остающиеся без крова.