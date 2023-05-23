Вахтовик в Тюмени осужден за избиение полицейского в аэропорту

Житель Ставропольского края возвращался домой, отработав вахту. В аэропорту он выпил со знакомым и уснул прямо на полу, проспав свой рейс, сообщает сетевое издание «Вслух.ru». Его разбудили инспекторы патрульно-постовой службы полиции на транспорте и пригласили в опорный пункт для составления административного протокола. Однако все еще нетрезвый мужчина начал сопротивляться, ругаться, так что полицейским для того, чтобы доставить в дежурную часть, пришлось надеть наручники.