Вахтовик в Тюмени осужден за избиение полицейского в аэропорту

В Тюмени состоялся суд над мужчиной, который избил полицейского. По заключению судебно-медицинского эксперта, у правоохранителя тупая травма головы и подозрение на черепно-мозговую травму.
Житель Ставропольского края возвращался домой, отработав вахту. В аэропорту он выпил со знакомым и уснул прямо на полу, проспав свой рейс, сообщает сетевое издание «Вслух.ru». Его разбудили инспекторы патрульно-постовой службы полиции на транспорте и пригласили в опорный пункт для составления административного протокола. Однако все еще нетрезвый мужчина начал сопротивляться, ругаться, так что полицейским для того, чтобы доставить в дежурную часть, пришлось надеть наручники.
В комнате для рассмотрения административных дел нарушителей в мужчине проснулся каратист. Он пинками разбросал стулья, а затем ударил одного из полицейских сначала в голень, а затем коленом в лицо.
Окончательно буян пришел в себя только на следующие сутки в зале судебных заседаний. Он полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и принес извинения полицейскому, которому нанес травмы. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.