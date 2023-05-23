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TikTok подал в суд на власти штата Монтана из-за запрета сервиса

Общество
TikTok подал в суд на власти штата Монтана из-за запрета сервиса

Юридические специалисты социальной сети TikTok подали заявление в суд на власти Монтаны в США из-за их запрета на использование сервиса на территории штата. Об этом сообщает ABC News.

В заявление говорится, что компания намерена оспорить противоречащий конституции запрет соцсети в Монтане. Подобное хотят сделать в целях защиты бизнеса и сотни тысяч пользователей, которые проживают в штате.

«Мы верим, что наш юридический вызов получит преимущество в суде за счет чрезвычайно убедительного набора прецедентов и фактов», — подчеркивается в сообщении TikTok.

В иске также настаивают на том, что ограничение деятельности TikTok нарушает первую поправку конституции США о гарантиях свободы слова.

Напомним, 18 мая губернатор Грег Джанфорте утвердил закон о запрете использования на территории Монтаны социальной сети TikTok.
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