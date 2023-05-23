Ливни и град ожидаются в ближайшие дни в Краснодарском крае

В ближайшие дни на Кубани снова будет властвовать непогода. Синоптики предупреждают о ливневых дождях и граде на юге страны. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.
Град, особенно крупный, может нанести непоправимый ущерб сельскому хозяйству. В частности, могут пострадать виноградники, передает сетевое издание «Живая Кубань». Необходимо принимать предупредительные меры.
Как рассказал руководитель российской метеослужбы, активное воздействие на погоду, безусловно, будет оказываться. Ливневые облака будут обстреливаться из специальных пушек, рассеиваться с помощью реагентов. Прежде всего, в тех регионах, где есть «нежные» культуры, такие, как виноград.
В настоящее время сохраняется угроза для урожая не только в Краснодарском крае, но и на всем юге России. Неблагоприятные погодные условия распространяются также на Ставропольский край и республики Северного Кавказа.