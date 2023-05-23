Ливни и град ожидаются в ближайшие дни в Краснодарском крае

Как рассказал руководитель российской метеослужбы, активное воздействие на погоду, безусловно, будет оказываться. Ливневые облака будут обстреливаться из специальных пушек, рассеиваться с помощью реагентов. Прежде всего, в тех регионах, где есть «нежные» культуры, такие, как виноград.