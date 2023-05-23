Военкор Котенок заявил, что с передачей F-16 Киеву никаких «красных линий» у Запада больше не осталось

Как сообщил представитель Минобороны Нидерландов, сейчас страна использует 24 истребителя F-16, которые «готовы к оперативному развертыванию и будут использоваться до середины 2024 года». «После этого они доступны для другого назначения, например, для продажи», — добавил он. У Нидерландов, по данным СМИ, также есть еще 18 истребителей, «которые больше не используются в боевых действиях и могут быть переданы в другое место назначения». Как подчеркнул представитель оборонного ведомства, 12 из 18 F-16 изначально планировалось передать частной компании, но этот план был изменен.