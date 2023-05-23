Военкор Котенок заявил, что с передачей F-16 Киеву никаких «красных линий» у Запада больше не осталось

Как заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер, для США приоритетная задача — обеспечить Украину истребителями F-16 и обучить украинских военных их пилотированию. Военный аналитик Юрий Котенок считает, что для Запада больше не осталось никаких «красных линий» в передаче вооружений Украине.
«Президент США Джо Байден ясно дал понять, что мы будем обучать украинских военных пилотированию F-16. И мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над обеспечением украинцев истребителями F-16. У меня нет новой информации по поводу того, как и когда это случится или какие страны предоставят их. Но это — приоритет для нас», — сказал Миллер.
Пресс-секретарь Госдепа США добавил, что Киеву дали понять, что Вашингтон «не поощряет нанесение ударов вне украинских границ». Но право решать, каким образом проводить военные операции, все же остается за Украиной. Тем временем стало известно, что Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Украине американские истребители F-16. Об этом рассказал советник министра обороны Украины Алексея Резникова Юрий Сак.
Как сообщил представитель Минобороны Нидерландов, сейчас страна использует 24 истребителя F-16, которые «готовы к оперативному развертыванию и будут использоваться до середины 2024 года». «После этого они доступны для другого назначения, например, для продажи», — добавил он. У Нидерландов, по данным СМИ, также есть еще 18 истребителей, «которые больше не используются в боевых действиях и могут быть переданы в другое место назначения». Как подчеркнул представитель оборонного ведомства, 12 из 18 F-16 изначально планировалось передать частной компании, но этот план был изменен.
Военный аналитик Юрий Котенок сообщил корреспонденту ФАН, что данные истребители, скорее всего, уже переданы в распоряжение ВСУ.
«Я думаю, что сегодня некорректно ставить вопрос «Когда Запад передаст Украине истребители?» Уверен, что первые F-16 уже поставлены Киеву. Потому что в целях безопасности они озвучивают подобные решения, как правило, через месяц после заключения соответствующих сделок и запуска всех процессов. Поэтому сейчас уже можно констатировать, что ВСУ насыщаются авиацией натовского образца. При этом я не уверен, что дело ограничится только передачей F-16, альянс таким образом лишь начал тестировать ситуацию в воздухе. Если применение этих истребителей, с точки зрения Запада, себя оправдает, то затем они могут передать Киеву и другие, более современные самолеты», — указал Котенок.
По мнению Котенка, ситуация с накачкой Украины современными вооружениями в целом сильно усложняется.
«Не стоит обращать внимание на то, что украинским пилотам еще только предстоит обучаться летать на F-16, и это якобы займет много месяцев. Натовцы могут направить для этих целей собственных пилотов. Да, сейчас они декларируют, что эти истребители будут использовать украинские аэродромы, которые сейчас для этого не приспособлены. Но они вполне могут использовать аэродромы в Румынии и Польше, а украинские ВПП — как «аэродромы подскока», — указал эксперт. — Все это грозит повышением интенсивности конфликта, новым витком напряженности на фронтах. И передача ВСУ истребителей НАТО потребует от нас новых усилий по отладке работы системы ПВО. Также российской разведке придется проводить тщательную работу, чтобы потом наши военные могли наносить удары по аэродромам, где эти истребители будут базироваться».
К сожалению, указал аналитик, ситуация на фронтах серьезно усугубляется, и сегодня вполне понятно, что Россия не ведет боевые действия против Украины.
«То, что мы видим — это классическая прокси-война с НАТО, чьи военные напрямую участвуют в боевых действиях. Там воюют целые подразделения военных альянса, который развертывает в этой стране свои структуры и везет туда огромное количество своей техники. Украина сегодня используется альянсом как полигон для тестирования, «обкатки» десятков своих боевых систем. Натовцы вошли во вкус, и они этого абсолютно не скрывают. Более того, они уже видят, что никаких «красных линий» для них больше не существует. Грубо говоря, они больше не боятся России — они поняли, что наши военные не будут бить по тем центрам принятия решений, где постоянно усиливают военное давление на нашу страну. Это неприятный факт, но нам предстоит с ним жить».
По мнению Котенка, западные военные, фактически руководящие ВСУ, хотят применить F-16 во время запланированного Киевом контрнаступления, на одном из угрожаемых участков фронта.
«В случае, если ВСУ удастся прорвать фронт на каком-либо из участков, они будут активно применять эти истребители, чтобы «добить» нас на этом направлении. Если же прорвать фронт им не удастся, то и F-16 им не помогут, потому что у наших средств ПВО вполне должно хватить возможностей для парирования этой угрозы. Наши силы вполне могут сбивать эти истребители, поскольку это никакое не «чудо-оружие». Это обычные самолеты, причем не самых свежих моделей», — заключил Юрий Котенок.
Напомним, в середине мая Великобритания объявила о создании совместно с Нидерландами международной коалиции по закупкам F-16 для Украины. Позднее к инициативе присоединились США, Дания и Бельгия. Президент США Байден уточнял, что Вашингтон будет помогать в тренировках украинских пилотов. В ответ в МИД РФ заявили, что Запад подобными действиями ведет к эскалации. Ранее дипломаты указывали, что дискуссии о поставках авиации говорят о «росте вовлечения западных стран в конфликт», и предупреждали, что он таким образом будет затягиваться и становиться «более болезненным и мучительным для Украины».