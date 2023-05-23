Юрист Тарасов напомнил россиянам о возможности получения субсидии на бизнес

Граждане России с заработком ниже прожиточного минимума могут получить 350 тысяч рублей на открытие своего дела, рассказал юрист Европейской Юридической Службы Алексей Тарасов.
По программе социального контракта россияне также имеют право на получение 200 тысяч рублей на ведение домашнего хозяйства, сообщил специалист.
Он объяснил, что заключение контракта осуществляется органами социальной защиты после подтверждения тяжелого материального положения гражданина. При обращении россияне могут получить помощь в составлении бизнес-плана и поиске перспективных рынков сбыта.
Ранее авторы «Ридус» сообщили, что российские работодатели смогут получить государственную поддержку при трудоустройстве участников спецоперации.