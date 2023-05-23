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В Ленобласти девушка едва не зарезала мать ножом и топором

Происшествия
В Ленобласти девушка едва не зарезала мать ножом и топором

Девушка из Ленинградской области напала на мать. Она хотела зарезать родственницу ножом и топором. Инцидент произошел в городе Пушкин, рассказал источник ФАН в правоохранительных органах.

Правоохранителям позвонила сама пострадавшая. Она заявила, что ее травмировала собственная дочь.

Петербурженка нанесла женщине несколько ранений в область поясницы и голову. После случившегося ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Нападавшую задержали по горячим следам. В ее отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее в Кемеровской области пьяный мужчина ударил женщину ножом в спину. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», жертва скончалась на месте. Злоумышленника быстро нашли и задержали.
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