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Учителя в Приморье выступают против установки видеокамер в школах

Общество
Учителя в Приморье выступают против установки видеокамер в школах

Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова назвала способ повысить безопасность учащихся.

По мнению Романовой, эффективной мерой по защите прав и эмоционального здоровья школьников, а также повышению их безопасности в общеобразовательных учреждениях могла бы стать установка видеокамер, сообщает ИА PrimaMedia.

При этом, как отметила Романова, чаще всего против этого выступают педагоги. С учетом объективной важности проблемы Романова посоветовала родителям для решения этого вопроса обращаться к директорам школ.
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