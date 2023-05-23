Учителя в Приморье выступают против установки видеокамер в школах

Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова назвала способ повысить безопасность учащихся.
По мнению Романовой, эффективной мерой по защите прав и эмоционального здоровья школьников, а также повышению их безопасности в общеобразовательных учреждениях могла бы стать установка видеокамер, сообщает ИА PrimaMedia.
При этом, как отметила Романова, чаще всего против этого выступают педагоги. С учетом объективной важности проблемы Романова посоветовала родителям для решения этого вопроса обращаться к директорам школ.