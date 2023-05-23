Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Боррель назвал сумму компенсации странам ЕС за военную помощь Киеву

Политика
Боррель назвал сумму компенсации странам ЕС за военную помощь Киеву

Евросоюз выступает за увеличение специального фонда для компенсации военных поставок Украине. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Согласно словам Борреля, за совершенные поставки страны ЕС уже запросили 10 миллиардов евро. Данный фонд был создан в 2021 году для повышения способности предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность.

«Государства-члены представили нам счета на десять миллиардов, что гораздо больше, чем ожидалось», — сказал Боррель

Ранее Боррель назвал Китай главной проблемой для Евросоюза. По мнению дипломата, КНР намерен установить новый мировой порядок, в центре которого будет Пикин, а не Вашингтон, пишет «Царьград».
Жозеп Боррель ЕС китай военная помощь украине поставки украине ес и украина
Военкоры ФАН