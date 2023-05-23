Боррель назвал сумму компенсации странам ЕС за военную помощь Киеву

Евросоюз выступает за увеличение специального фонда для компенсации военных поставок Украине. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Согласно словам Борреля, за совершенные поставки страны ЕС уже запросили 10 миллиардов евро. Данный фонд был создан в 2021 году для повышения способности предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность.
«Государства-члены представили нам счета на десять миллиардов, что гораздо больше, чем ожидалось», — сказал Боррель
Ранее Боррель назвал Китай главной проблемой для Евросоюза. По мнению дипломата, КНР намерен установить новый мировой порядок, в центре которого будет Пикин, а не Вашингтон, пишет «Царьград».