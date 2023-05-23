Дочь Владимира Машкова готова оказывать любую поддержку Артуру Смольянинову и другим уехавшим коллегам

Канал «Телега Online» поделился записью короткого разговора Марии Машковой — дочери народного артиста России Владимира Машкова — с пранкером издания, который представился сотрудником одного из либеральных СМИ. Фрагмент содержит откровения актрисы о последних событиях. Дочь Машкова давно проживает в США. С начала спецоперации на Украине она заняла довольно жесткую позицию в отношении России, которую транслировала в социальных сетях. Ее отец, Владимир Машков, наоборот — публично выступал в поддержку РФ, за что был включен в один из санкционных списков Евросоюза.