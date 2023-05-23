Дочь Владимира Машкова готова оказывать любую поддержку Артуру Смольянинову и другим уехавшим коллегам

Канал «Телега Online» поделился записью короткого разговора Марии Машковой — дочери народного артиста России Владимира Машкова — с пранкером издания, который представился сотрудником одного из либеральных СМИ. Фрагмент содержит откровения актрисы о последних событиях. Дочь Машкова давно проживает в США. С начала спецоперации на Украине она заняла довольно жесткую позицию в отношении России, которую транслировала в социальных сетях. Ее отец, Владимир Машков, наоборот — публично выступал в поддержку РФ, за что был включен в один из санкционных списков Евросоюза.
Мария Машкова подтвердила, что поддерживает всех, кто публично не согласен с позицией российской власти. Она прокомментировала информацию о финансовой помощи Артуру Смольянинову✱ (признан иноагентом в РФ, включен в список экстремистов и террористов).
«Я поддерживаю каждого своего коллегу чем могу и как могу, который не побоялся сказать и пойти против системы. Я поддерживаю и буду поддерживать», — заявила Мария Машкова.
Актриса призналась, что не общается с отцом больше года. Оказавшаяся по другую сторону баррикад она рассказала о сложных отношениях с ним.
«Я в порядке. Я в нормальном состоянии сейчас нахожусь. С ним я не разговаривала больше года», — сказала артистка.
Дочь Владимира Машкова отметила, что не знает, по какой причине у нее до сих пор нет статуса иноагента. Актриса не смогла объяснить почему многие ее коллеги, обладающие данным статусом, пытаются его с себя снять.
«Лучше спросить у тех людей, у которых есть статус иноагента. Я по какой-то причине этим статусом еще не обладаю», — заявила артистка.
Канал «Телега Online» проанонсировал также другие материалы своего пранкера под ником «Сорян», пообещав новые откровения и разоблачения бомонда, покинувшего Россию.
Ранее ФАН писал, что представители Службы безопасности Украины (СБУ) заочно предъявили российскому актеру и режиссеру Владимиру Машкову сразу несколько обвинений.
- ✱ - физлицо, признанное в России иностранным агентом и включенное Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов