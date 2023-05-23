«Запад попал в ловушку России»: блогер Манукян о баснословных тратах ЕС на поддержку Украины

Напомним, внебюджетный Европейский фонд мира или European Peace Facility создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Он рассчитывался в рамках около 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов, но большая часть средств из него зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Киеву.