«Запад попал в ловушку России»: блогер Манукян о баснословных тратах ЕС на поддержку Украины

Коллективный Запад планировал уничтожить Россию, но сам попал в экономическую ловушку, заявил в интервью корреспонденту ФАН блогер и общественный деятель Вадим Манукян.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил за увеличение специального фонда ЕС, который должен компенсировать военные поставки Украине. По его словам, запросы на восстановление потраченного за уже переданное оружие и боеприпасы достигли 10 миллиардов евро.
«Государства-члены представили нам счета на десять миллиардов, что гораздо больше, чем ожидалось», — отметил чиновник перед заседанием министров обороны.
Комментируя слова Борреля, блогер Вадим Манукян сообщил, что в ЕС наконец спохватились и увидели, что действия против России приводят к серьезнейшим финансовым потерям. Особенно заметно это на примере США, которые приближаются к экономической катастрофе.
«У них уже министр финансов заявляет, что к первому июня могут закончится средства и чем погашать госдолг вообще непонятно. До 15 июня еще попробуй дотянуть вот, собственно, это когда будут серьезные поступления возможные. Президент Джо Байден не договорился с представителями Конгресса, с руководством по поводу увеличения потолка госдолга. Страна полностью живет взаймы и Евросоюз видит, что очевидно, их ждет такая же судьба. Они себя сами в эту ловушку загнали», — отметил эксперт.
Собеседник ФАН указал на то, что ЕС не следовало верить стране-банкроту, которая последние десятилетия «фактически делала деньги из воздуха» и вынуждала все подчиненные государства Запада выступать против России.
«Я давно говорю о том, что спецоперация РФ она, в общем то, в какой-то мере призвана к тому, чтобы дожать наших «партнеров» до того момента, когда они обеднеют настолько, что все просто объявят о банкротстве, объявят дефолты и это будет нашей главной победой. Конечно, будут и победы на полях сражений, но экономический триумф также немаловажный фактор. СВО нужна не только для физической ликвидации нацистов и абсолютно подконтрольного Белому дому режиму в Киеве, она нужна для того, чтобы Запад попал в ловушку России, максимально потратился и ослаб», — подчеркнул аналитик.
Европа, как утверждает Манукян, наконец начала понимать, к чему приведет оголтелая поддержка Вашингтона. Гегемония США разрушается, а потому с Москвой для ЕС выгодней выстраивать равноправные и взаимовыгодные взаимоотношения.
Напомним, внебюджетный Европейский фонд мира или European Peace Facility создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Он рассчитывался в рамках около 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов, но большая часть средств из него зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Киеву.