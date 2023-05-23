Белорусские дипломаты выясняют обстоятельства исчезновения соотечественников на Эльбрусе

Шесть граждан Белоруссии пропали во время восхождения на гору в Карачаево-Черкесской Республике. Сейчас сотрудники посольства Минска в Ростове-на-Дону выясняют обстоятельства случившегося, заявили в министерстве иностранных дел государства.
Как стало известно, туристы находились на западном склоне Эльбруса. Однако в какой-то момент путешественники перестали выходить на связь, после чего на место направили сотрудников спасательных служб.
«Отделение посольства Белоруссии в Ростове-на-Дону выясняет обстоятельства исчезновения шестерых белорусских туристов на Эльбрусе», — указано в сообщении.
При этом в ведомстве подчеркнули, что дипломаты постоянно находятся в контакте с уполномоченными органами РФ.
Ранее в Сахалинской области пропала 15-летняя девочка. Подросток сбежал из дома и перестала выходить на связь с родственниками.