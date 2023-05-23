Белорусские дипломаты выясняют обстоятельства исчезновения соотечественников на Эльбрусе

Шесть граждан Белоруссии пропали во время восхождения на гору в Карачаево-Черкесской Республике. Сейчас сотрудники посольства Минска в Ростове-на-Дону выясняют обстоятельства случившегося, заявили в министерстве иностранных дел государства.