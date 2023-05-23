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Путин не планирует экстренный Совбез из-за событий в Белгородской области

Политика
Путин не планирует экстренный Совбез из-за событий в Белгородской области

Президент России Владимир Путин не планирует экстренно созывать Совет безопасности РФ из-за проникновения украинских диверсантов в Белгородскую область. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что вскоре пройдет регулярное заседание Совбеза. Оно состоится ближе к концу недели. При этом специального совещания Совета безопасности в планах нет, пояснил Песков.

Уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте, заведено по факту проникновения диверсантов в населенные пункты Белгородской области, ранее рассказали в Следственном комитете РФ.
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