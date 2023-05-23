В «Ростелекоме» объяснили сбои со связью недоступностью некоторых европейских сетевых площадок

Компания «Ростелеком» прокомментировала сообщения о проблемах со связью у некоторых пользователей. По данным сервиса Downradar, больше всего сообщений о проблемах с доступом к интернету поступило из Санкт-Петербуршга, Москвы и Новосибирска.