Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В «Ростелекоме» объяснили сбои со связью недоступностью некоторых европейских сетевых площадок

Общество
В «Ростелекоме» объяснили сбои со связью недоступностью некоторых европейских сетевых площадок

Компания «Ростелеком» прокомментировала сообщения о проблемах со связью у некоторых пользователей. По данным сервиса Downradar, больше всего сообщений о проблемах с доступом к интернету поступило из Санкт-Петербуршга, Москвы и Новосибирска.

Неполадки связаны с техническими сбоями на одной из площадок обмена трафиком в Европе. На территории России проблемы уже устранены, заявили в компании.

«Подключены резервные международные каналы связи. Сети "Ростелекома" в России работают в штатном режиме», — сообщили представители компании.

Ранее жители Москвы жаловались на неполадки в работе навигаторов в районе Садового кольца. Об этом сообщали пользователи каршеринга «Ситидрайв».
технический сбой устранение неисправностей Ростелеком
Военкоры ФАН