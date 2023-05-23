В «Ростелекоме» объяснили сбои со связью недоступностью некоторых европейских сетевых площадок

Компания «Ростелеком» прокомментировала сообщения о проблемах со связью у некоторых пользователей. По данным сервиса Downradar, больше всего сообщений о проблемах с доступом к интернету поступило из Санкт-Петербуршга, Москвы и Новосибирска.
Неполадки связаны с техническими сбоями на одной из площадок обмена трафиком в Европе. На территории России проблемы уже устранены, заявили в компании.
«Подключены резервные международные каналы связи. Сети "Ростелекома" в России работают в штатном режиме», — сообщили представители компании.
Ранее жители Москвы жаловались на неполадки в работе навигаторов в районе Садового кольца. Об этом сообщали пользователи каршеринга «Ситидрайв».