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Дима Билан рассказал об успехах своего крестника-леопарда из Приморья

Общество
Дима Билан рассказал об успехах своего крестника-леопарда из Приморья

Российский певец Дима Билан оценил поведение дальневосточного леопарда по имени Виктор, крестником которого он является.

По словам Билана, до него от друзей из национального парка «Земля леопарда» дошли прекрасные новости о том, что леопард Виктор расширил свои владения в заповедных лесах. Утверждается, что хищник живет в свое удовольствие, чему Билан искренне порадовался, сообщает ИА PrimaMedia.

Сотрудники пресс-службы нацпарка «Земля леопарда» информировали о том, что Виктор является одним из самых энергичных самцов заповедника. Билан выразил восхищение в связи с активной жизнедеятельностью своего хищного крестника.
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