Дима Билан рассказал об успехах своего крестника-леопарда из Приморья

По словам Билана, до него от друзей из национального парка «Земля леопарда» дошли прекрасные новости о том, что леопард Виктор расширил свои владения в заповедных лесах. Утверждается, что хищник живет в свое удовольствие, чему Билан искренне порадовался, сообщает ИА PrimaMedia.