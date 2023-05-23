В Кремле выразили «глубокую обеспокоенность» атакой ВСУ на Белгородскую область

Атака диверсантов ВСУ на Белгородскую область, безусловно, вызывает глубокую обеспокоенность. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель главы государства отметил, что власти предпринимают необходимые меры для предотвращения аналогичных ситуаций в будущем. Тем не менее это требует от Кремля «больших усилий».
«Безусловно, то, что вчера произошло, вызывает глубокую обеспокоенность, это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны», — прокомментировал Песков.
Днем ранее в Гайворонский район Белгородской области вторглась диверсионно-разведывательная группа противников. В настоящее время идет зачистка территории от последствий произошедшего, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.