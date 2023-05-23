Российский уголь проигрывает конкуренцию в Азии аналогам из ЮАР и Колумбии

Российский уголь стал терять покупателей в Азии, проигрывая конкуренцию более дешевым аналогам из ЮАР и Колумбии. Об этом пишет ценовое издание Argus.
Сейчас на мировом рынке наблюдается удешевление угля. При этом цены на российский уголь падают медленнее, чем на южноафриканский и колумбийский сорта.
Так, с 21 апреля по 12 мая уголь на базисе FOB Восточный упал в цене на пять процентов, до 124,3 долларов за тонну. В свою очередь стоимость угля из ЮАР на базисе FOB Ричардс-Бэй рухнула на целых 19% — до 107 американских рублей. Колумбийское сырье на данный момент дешевле российского на 13,5 «зеленых».
Швейцарские трейдеры из-за привлекательности колумбийских грузов разворачивают их из Европы в Китай. В свою очередь ЮАР увеличила поставки угля в КНР, Южную Корею, Японию и Тайвань.
Эксперты ожидают падения морского экспорта российского угля. В Argus спрогнозировали, что при текущих темпах по итогам мая российский экспорт угля сократится на 17% по сравнению с теми же месяцами 2022 года.
Ранее крупнейшая в России угольная шахта «Распадская» возобновила работу после апрельского пожара.