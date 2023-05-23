Российский уголь проигрывает конкуренцию в Азии аналогам из ЮАР и Колумбии

Так, с 21 апреля по 12 мая уголь на базисе FOB Восточный упал в цене на пять процентов, до 124,3 долларов за тонну. В свою очередь стоимость угля из ЮАР на базисе FOB Ричардс-Бэй рухнула на целых 19% — до 107 американских рублей. Колумбийское сырье на данный момент дешевле российского на 13,5 «зеленых».