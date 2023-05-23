В Петербурге профессор Университета Лесгафта сбил 11-летнего велосипедиста

В Санкт-Петербурге профессор Университета Лесгафта Петр П. на пешеходном переходе Богатырского проспекта сбил 11-летнего велосипедиста, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Мужчина на своем автомобиле марки «Вольво» совершил наезд на мальчика 11 лет, который на велосипеде передвигался по пешеходному переходу. После ДТП ребенка госпитализировали с травмами средней тяжести.
Сообщается, что мужчина неоднократно получал штрафы за превышение скорости и игнорирование дорожных знаков. Помимо статуса профессора, у него имеются множество других званий, чаще всего связанных со спортом. Кроме того, он является помощником депутата Госдумы и начальником аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае водитель на большой скорости сбил пешехода. Пострадавший в ДТП получил тяжелые травмы и скончался после приезда скорой помощи.