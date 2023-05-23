В Петербурге профессор Университета Лесгафта сбил 11-летнего велосипедиста

Сообщается, что мужчина неоднократно получал штрафы за превышение скорости и игнорирование дорожных знаков. Помимо статуса профессора, у него имеются множество других званий, чаще всего связанных со спортом. Кроме того, он является помощником депутата Госдумы и начальником аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга.