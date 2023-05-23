Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Петербурге профессор Университета Лесгафта сбил 11-летнего велосипедиста

Происшествия
В Петербурге профессор Университета Лесгафта сбил 11-летнего велосипедиста

В Санкт-Петербурге профессор Университета Лесгафта Петр П. на пешеходном переходе Богатырского проспекта сбил 11-летнего велосипедиста, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Мужчина на своем автомобиле марки «Вольво» совершил наезд на мальчика 11 лет, который на велосипеде передвигался по пешеходному переходу. После ДТП ребенка госпитализировали с травмами средней тяжести.

Сообщается, что мужчина неоднократно получал штрафы за превышение скорости и игнорирование дорожных знаков. Помимо статуса профессора, у него имеются множество других званий, чаще всего связанных со спортом. Кроме того, он является помощником депутата Госдумы и начальником аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае водитель на большой скорости сбил пешехода. Пострадавший в ДТП получил тяжелые травмы и скончался после приезда скорой помощи.
санкт-петербург происшествие дтп авария
Военкоры ФАН