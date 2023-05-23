В Госдуме заявили о необходимости запретить проезд польских фур через Россию

В рамках данной инициативы следующие из Польши машины также не смогут заправляться по российским более низким, в сравнении с европейскими, ценам. Депутат подчеркнул, что стоимость топлива будет на уровне этого показателя в ЕС. По мнению парламентария, таким образом бизнес страны-партнера потеряет около 8,5 миллиардов евро доходов от сотрудничества с РФ.