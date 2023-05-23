В Госдуме заявили о необходимости запретить проезд польских фур через Россию

Депутаты Госдумы поддержали необходимость запретить проезд польских фур по территории России. Соответствующее заявление сделал спикер органа власти Вячеслав Володин.
В рамках данной инициативы следующие из Польши машины также не смогут заправляться по российским более низким, в сравнении с европейскими, ценам. Депутат подчеркнул, что стоимость топлива будет на уровне этого показателя в ЕС. По мнению парламентария, таким образом бизнес страны-партнера потеряет около 8,5 миллиардов евро доходов от сотрудничества с РФ.
«Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику, начав с объяснения своих действий более чем 20 тысячам водителей, которые из-за их поступков потеряют работу, а около 2 тысяч польских транспортных компаний обанкротятся», — подчеркнул депутат.
Ранее в Госдуму было внесено предложение на запрет перевозок. Главной причиной для такой политики стал захват школы при посольстве России в конце апреля.