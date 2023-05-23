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Ученые доказали, что высокий уровень сахара в крови может привести к развитию болезни Альцгеймера

Общество
Ученые доказали, что высокий уровень сахара в крови может привести к развитию болезни Альцгеймера

Ученые из Медицинской школы Университета Уэйк Форест выяснили, что повышенный уровень сахара в крови может привести к развитию болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале JCI Insight.

Известно, что пациенты с диабетом второго типа больше других подвержены риску развития этой болезни, но причина этого не изучена до конца. В новом научном исследовании специалисты разделили подопытных мышей на две группы, из которых первая употребляла обычную воду, а вторая — подслащенную.

Большее количество амилоидных бляшек, которые связанны с симптомами Альцгеймера, обнаружили в головном мозге животных второй группы. При этом у мышей, которые пили воду с сахаром, было больше белка бета-амилоида — «строительного материала» для бляшек.

Ученые узнали, что поверх нервных клеток находятся особые датчики, который отвечают за повышенное производство бета-амилоида при приеме сахара.

Такими датчиками, как выяснилось, являются калиевые каналы, чувствительные к аденозинтрифосфату (АТФ), или КАТФ-каналы.

Отметим, что АТФ — источник энергии, которая нужна всем клеткам для выживания. Его количество зависит от содержания сахара в крови. Если таких молекул больше нормы — работа КАТФ-каналов может сбиться и привести к нарушению деятельности мозга.

Авторы исследования рассчитывают, что препараты, нацеленные на эти каналы, будут полезны для людей с заболеванием Альцгеймера.

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