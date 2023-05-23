Ученые доказали, что высокий уровень сахара в крови может привести к развитию болезни Альцгеймера

Известно, что пациенты с диабетом второго типа больше других подвержены риску развития этой болезни, но причина этого не изучена до конца. В новом научном исследовании специалисты разделили подопытных мышей на две группы, из которых первая употребляла обычную воду, а вторая — подслащенную.