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В Белгородской области продолжается зачистка от последствий вторжения диверсантов

Происшествия
В Белгородской области продолжается зачистка от последствий вторжения диверсантов

Зачистка от последствий вторжения украинской диверсионно-разведывательной группы продолжается в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он напомнил, что в Белгородской области действует режим КТО. На сегодняшний день «фактически отселены» жители нескольких населенных пунктов, включая Грайворон, Новостроевку, Горьковский, Безымено, Мокрую Орловку, Глотово, Гору-Подол, Замостье и Сподарюшено, подчеркнул Гладков в своем Telegram-канале.

Уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте, заведено по факту нападения диверсантов на населенные пункты Белгородской области. Об этом ранее рассказали в Следственном комитете России.
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