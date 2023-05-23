В Белгородской области продолжается зачистка от последствий вторжения диверсантов

Зачистка от последствий вторжения украинской диверсионно-разведывательной группы продолжается в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он напомнил, что в Белгородской области действует режим КТО. На сегодняшний день «фактически отселены» жители нескольких населенных пунктов, включая Грайворон, Новостроевку, Горьковский, Безымено, Мокрую Орловку, Глотово, Гору-Подол, Замостье и Сподарюшено, подчеркнул Гладков в своем Telegram-канале.
Уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте, заведено по факту нападения диверсантов на населенные пункты Белгородской области. Об этом ранее рассказали в Следственном комитете России.