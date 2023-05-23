В Гамбурге мужчину приговорили к трем годам колонии за поддержку России

Суд Гамбурга назначил реальный срок мужчине, который поддерживал российскую спецоперацию и вел Telegram-канал об СВО, сообщают СМИ.
Осужденный получил три года тюрьмы за поддержку России и публикацию материалов о спецоперации, сообщили журналисты. По мнению суда, Марсель Ж. придерживается «пророссийских национал-большевистских» взглядов и считает Украину государством-террористом.
Ранее его также обвинили в нападении на репортера во время марша несогласных и незаконном хранении оружия. Мужчина был осужден на два года и четыре месяца заключения по этим обвинениям, сообщили журналисты.
Ранее газета «Ридус» сообщала о реакции США на арест бывшего сотрудника своего консульства в России Роберта Шонова. Госдеп обвинил российские власти в репрессивных действиях.