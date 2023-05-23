Посланник ООН в Судане обвинил враждующие стороны в нарушении международного гуманитарного права

Хартум, 23 мая. Посланник ООН в Судане Фолькер Пертес обвинил армию и СБР в нарушении международного гуманитарного права, пишут арабские СМИ.
Пертес выразил опасения, что растущее этническое разделение может усугубить ситуацию в стране. Он также предупредил о возможных региональных последствиях, если обе стороны конфликта не станут соблюдать семидневное гуманитарное прекращение огня.
«Продолжающийся вооруженный конфликт привел к вспышке племенной напряженности и к тому, что гражданские лица в Дарфуре взялись за оружие», — заявил он.
Посланник ООН подчеркнул, что около 900 человек, включая детей, были убиты, а более миллиона граждан эвакуированы из страны.
«Многие суданцы оказались в ловушке своих домов и испытывают нехватку припасов. Основные объекты водоснабжения и электроснабжения разрушены, больницы закрыты, и мы получили сообщения о разграблении домов и банков, а также о случаях насильственных исчезновений», — пояснил Пертес.
Ранее жители восточноафриканской республики заявили о намерении выслать посланника ООН Фолькера Пертеса за разжигание гражданской войны в стране.