Сборная Камеруна по футболу отказалась сыграть товарищеский матч с Россией

Сборная Камеруна по футболу из-за запрета правительства страны отказалась играть с Россией в июне, информирует «Спорт-Экспресс».
По сведениям издания, правительство Камеруна запретило национальной сборной играть в товарищеском матче с Россией. Причины такого решения пока не сообщаются.
Москва должна была принять у себя камерунскую команду 15 июня. Планировалось, что игра состоится в стадионе «Лужники».
Россия играла с африканской сборной два раза в истории. В первый раз встреча прошла в 1994 году на чемпионате мира, матч завершился со счетом 6:1 в пользу россиян. Следующая игра была товарищеской в 2011 году и закончилась ничьей – 0:0.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что ЦСКА обыграл ФК «Урал» и вышел в Суперфинал кубка по футболу. Москвичи вырвали победу со счетом 2:1.