Сборная Камеруна по футболу отказалась сыграть товарищеский матч с Россией

Россия играла с африканской сборной два раза в истории. В первый раз встреча прошла в 1994 году на чемпионате мира, матч завершился со счетом 6:1 в пользу россиян. Следующая игра была товарищеской в 2011 году и закончилась ничьей – 0:0.