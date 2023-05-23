В Курской области вступил в силу запрет на использование беспилотников

Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов начал действовать на территории Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Чиновник отметил, что оперативные службы круглосуточно дежурят ради предотвращения несанкционированных запусков дронов. При этом к работе подключились сотрудники Росгвардии и регионального управления МВД, а также дружинники.
«Они используют противодроновые ружья и системы радиоэлектронной борьбы», — добавил Старовойт.
В конце он призвал местных жителей не нарушать запрет, объяснив его введение необходимостью обеспечить безопасность людей.
Ранее российские военнослужащие сбили беспилотники в небе над Белгородской областью. В регионе сработала система противовоздушной обороны.