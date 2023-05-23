ВСУ проведут учения в Киеве и области с 23 по 25 мая

Военные учения состоятся в Киеве и области в период с 23 по 25 мая. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Как стало известно, в указанные даты в регионе можно будет наблюдать перемещения личного состава и движение боевой техники. В связи с этим местных жителей призвали сохранять спокойствие и не делиться какой-либо информацией о происходящем в социальных сетях.
«В Киеве и области с 23 по 25 мая 2023 года пройдут военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева», — указано в заявлении.
Меж тем глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о начале обучения украинских пилотов с целью управления истребителями F-16. Тренировки проходят сразу в нескольких странах, включая Польшу.