Певица Ольга Бузова объяснила, почему не взяла бы в свою футбольную команду экс-возлюбленных

В браке с Тарасовым Бузова была в период с 2012 по 2016 год. О подробностях разрыва с певицей рассказывал и сам мужчина. Он подчеркнул, что в их браке отсутствовало доверие с самого начала. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», исполнительница даже организовала за ним слежку.