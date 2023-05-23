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Певица Ольга Бузова объяснила, почему не взяла бы в свою футбольную команду экс-возлюбленных

Шоу-бизнес
Певица Ольга Бузова объяснила, почему не взяла бы в свою футбольную команду экс-возлюбленных

Певица Ольга Бузова иронично отозвалась о своих бывших возлюбленных. Она раскритиковала экс-супруга Дмитрия Тарасова и экс-бойфренда Даву.

В рамках программы «Жара TV» на YouTube она заявила, что оба мужчины не попали бы в ее футбольную команду. У одного из них наблюдаются проблемы с ногами, а другой уже никому не нужен.

«Дмитрия Тарасова не берем – у него сложно с ножками, а тут надо спортивным быть. А Дава... Про него все забыли уже», — поделилась соображениями исполнительница.

В браке с Тарасовым Бузова была в период с 2012 по 2016 год. О подробностях разрыва с певицей рассказывал и сам мужчина. Он подчеркнул, что в их браке отсутствовало доверие с самого начала. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», исполнительница даже организовала за ним слежку.
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