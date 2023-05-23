Житель Оренбурга оштрафован за оскорбительный комментарий в адрес полиции

Административное дело было возбуждено в отношении жителя Оренбурга. Поводом стал оскорбительный комментарий в адрес правоохранительных органов, который он опубликовал в социальной сети.
Центральный районный суд рассмотрел дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Молодой человек провел сравнение профессиональных качеств сотрудников полиции России и США, сообщает интернет-издание ProOren.ru. Как показало лингвистическое исследование, в адрес российских полицейских мужчина допустил презрительные комментарии, используя грубо-просторечные языковые средства, отличающиеся нарочитой небрежностью и грубой экспрессией.
Рассмотрев данные, предоставленные экспертами, суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Правонарушитель свою вину признал.