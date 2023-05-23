Запрет на внутренние перелеты малой дальности ввели во Франции. Ограничения затронут рейсы на расстояния, которые пассажир может преодолеть менее чем за 2,5 часа на поезде.
Во Франции уже назвали причину принятия подобных мер. Власти Пятой республики убеждены, что непродолжительные авиарейсы вредят окружающей среде. На этом фоне они решили ввести ограничения, чтобы сократить выбросы в атмосферу.
При все своей приверженности к «зеленой» повестке и лозунгам о спасении человечества, Запад выбрал прямо противоположный путь. Это противоречие, по мнению нидерландского журналиста Сони ван ден Энде, выливается в заражение земли обедненным ураном, появление и распространение опаснейших для организма человека патогенов.
Великобритания десятилетиями применяла бронебойные снаряды с обедненным ураном. Об этом ранее заявила в Совете Безопасности ООН постоянный представитель Британии при организации Барбара Вудворд, передает «Вечерняя Москва».