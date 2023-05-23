При все своей приверженности к «зеленой» повестке и лозунгам о спасении человечества, Запад выбрал прямо противоположный путь. Это противоречие, по мнению нидерландского журналиста Сони ван ден Энде, выливается в заражение земли обедненным ураном, появление и распространение опаснейших для организма человека патогенов.

