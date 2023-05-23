Волонтеры РФ помогли организовать диспансеризацию детей на Херсонщине

Как сообщили корреспонденту ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, накануне медики разных профилей проверили состояние здоровья 227 детей в Ивановской школе.
Это учебное заведение возобновило свою работу совсем недавно, 10 мая, и открылась при непосредственном содействии волонтеров. Пока что эта школа является единственной, которая функционирует в Ивановском районе.
«10 мая на открытие школы пришли всего 170 детей, а теперь здесь учатся уже 390 ребят! После того, как школу в Ивановке удалось запустить, мы получили десятки обращений от жителей, которые попросили организовать медицинский осмотр детей. Дело в том, что элементарная диспансеризация для многих семей на Украине была недоступной, так как ее прохождение стоило немалых денег, — отметил депутат Госдумы, глава гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич.
Добровольцы отреагировали быстро, и накануне в школу приехала целая группа медиков. В классных комнатах вели прием педиатр, отоларинголог, детский хирург, пульмонолог и другие специалисты.
«Медики провели первичную проверку здоровья школьников, и, согласно показаниям, выписали некоторым из них направления на более детальное обследование в медицинских центрах. Мы считаем это очень важным — теперь родители будут знать о состоянии здоровья своего ребенка. А если им нужно обследоваться дальше, то они смогут это сделать, причем абсолютно бесплатно, — рассказал Игорь Кастюкевич.
Диспансеризацию проходили и первоклассники, и старшеклассники — практически все школьники села Ивановского. Дети приходили вместе с родителями, которые были очень благодарны за такую возможность медицинского осмотра.
«Поначалу, когда наша школа заново открылась, мы были очень рады самому факту ее открытия. А теперь здесь проходит медосмотр, и для многих из нас это очень важно, спасибо», — рассказала Татьяна Тимофеева, мать учеников первого и шестого классов Ивановской школы.
По словам волонтеров, выездную бригаду сформировали медики из региона-шефа, Адыгеи. Команду разнопрофильных специалистов направили в Херсонскую область при содействии республиканского Минздрава.
«Среди выявленных нам заболеваний — ортопедическая патология, некоторые дети уже направлены на оперативное лечение. Мы приезжаем сюда уже не в первый раз. В августе 2022-го я работал в стационарной больнице в Херсонской области. Учитывая, на каком доисторическом уровне здесь пока что находится медицина, мы всегда приезжаем и помогаем местным медикам, вносим свою лепту в общее дело интеграции», — рассказал хирург, старший врач выездной бригады медиков Руслан Чич.
Ранее диспансеризацию школьников провели в Скадовском и Геническом районах Херсонщины. За все время выездных приемов врачи осмотрели больше трех тысяч школьников. Напомним, Гуманитарный центр работает в регионе с марта 2022-го. Все это время в рамках миссии волонтеры совершали выезды в деревни и села региона, также была организована работа стационарных центров в Херсоне и Геническе. За 13 месяцев продуктовую помощь получило свыше 184 тысяч человек (2,2 тысячи тонн), в том числе жители 85 сел, где было выдано более 25 тысяч гуманитарных наборов (184 тонны).
За это время медицинская помощь была оказана более чем 18-ти тысячам граждан. Также в рамках миссии в медучреждения региона было передано 20 тонн медикаментов, 3 тонны инсулина, 60 тонн физраствора и глюкозы, 40 тысяч медицинских масок. Специальными медицинскими наборами было обеспечено 52 поселковых фельдшерско-акушерских пункта на Херсонщине.