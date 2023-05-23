Россия совместит транспортные коридоры с логистическими маршрутами в Африку

Казань, 23 мая. Замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач заявил, что Россия обдумывает возможность совмещения транспортных коридоров с логистическими маршрутами в африканские государства.
В ведомстве обозначили самые перспективные направления — Танзания, Египет, Намибия, Марокко, ЮАР и Ангола. Заявление прозвучало в рамках международного форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
«Россия рассматривает возможности сопряжения транспортных коридоров с логистическими маршрутами в страны Африки, наиболее перспективные из которых — Танзания, Египет, Намибия, Марокко, ЮАР и Ангола», — уточнил Вольвач.
Ранее министр высшего образования ЦАР Жан-Лоран Сисса Магале заявил, что Африка собирается выступить с ключевыми предложениями по расширению сотрудничества с Москвой. Политики Черного континента уверены, что со временем при поддержке РФ материк станет новым центром мирового развития.
Позднее заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что власти РФ планируют ввести безвизовый режим со государствами Африки. Руководство страны уже давно работает в этом направлении, поскольку такое решение поспособствует развитию туризма и бизнеса.