Россия совместит транспортные коридоры с логистическими маршрутами в Африку

Позднее заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что власти РФ планируют ввести безвизовый режим со государствами Африки. Руководство страны уже давно работает в этом направлении, поскольку такое решение поспособствует развитию туризма и бизнеса.